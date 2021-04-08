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Россиянам разрешили оставаться в Черногории 90 дней без визы
Фото: pixabay.com

Россиянам разрешили оставаться в Черногории 90 дней без визы

Никита Абрамов

Внешняя политика

Правительство Черногории разрешило гражданам России оставаться в стране до 90 дней без виз. Данная мера будет действовать с 1 апреля по 31 октября 2021 года. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил МИД РФ.

— Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы, — говорится в сообщении.

На этот срок для въезда в Черногорию россиянам будет достаточно действующего загранпаспорта. Также в МИД напомнили, что визу нужно получить тем, кто планирует работать или учиться на территории Черногории.

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получение визыРоссияЧерногория
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