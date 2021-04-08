Лия Ахеджакова отказалась от судебного иска к бывшему мужу

Фото: Скриншот видео на Youtube канале Культура Достоинства

Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась от претензий к бывшему мужу, художнику Борису Кочейшвили, которого ранее пыталась по суду выписать из принадлежащей ей квартиры.

Звезда театра «Современник» и художник развелись более 20 лет назад. После этого Ахеджакова успела побывать замужем еще раз — за фотографом Владимиром Персияновым.

Тем не менее все это время Кочейшвили был прописан в ее московской квартире на улице Удальцова, в которой сама актриса бывала редко, так как чаще жила на даче.

Узнав о том, что художник снова намерен жениться, актриса в феврале 2021 года обратилась в суд с требованием выписать бывшего супруга со своей жилплощади.

Кочейшвили и его представители не посетили первое заседание, однако в скором времени он добровольно выписался из квартиры. В итоге Никулинский суд Москвы прекратить слушания по делу, сообщает MK.RU.

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