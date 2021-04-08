Два исторических здания сохранят в ходе реставрации района Ивановской горки в Москве

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Россия, Москва, Хохловский переулок Карта всех событий

Инвестор сохранит два исторических объекта в Хохловском переулке в рамках реставрации района Ивановской горки по рекомендации научно-методического совета при Мосгорнаследии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Уточняется, что концепцию по сохранению и приспособлению зданий, представленную инвестором, обсудили во время заседания научно-методического совета при Мосгорнаследии. По словам председателя совета Андрея Баталова, было рекомендовано сохранить два объекта, которые находятся в Хохловском переулке. Речь идет о доме 7–9 и строениях 6 и 7.

Помимо этого, авторов проекта проконсультирует рабочая группа, в которую войдут ведущие реставраторы. Они же будут сопровождать реализацию проекта.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов напомнил, что так называемый район Ивановской горки, который является одним из «семи холмов» столицы, концентрирует в себе здания из разных эпох развития города и поэтому относится к важнейшим местам Москвы.

— Самые выдающиеся из них признаны объектами культурного наследия и сейчас находятся в процессе реставрации. Все работы проходят под контролем нашего ведомства, — цитирует Емельянова РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, научно-методический совет решил включить в объект охраны палаты дьяка Украинцева дворовую часть, ранее входящую в состав памятника Московского архива коллегии иностранных дел.

Уточняется, что проект реставрации Ивановской горки реализует компания AB Development. Ее гендиректор Алексей Бланин ранее высказывался о том, что здесь обязательно сохранится историческое наследие местности. План реконструкции включает перестройку одного из зданий в Колпачном переулке, 9а, под бизнес-центр. При этом будут соблюдены изначальные габариты объекта.

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