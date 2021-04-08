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Пиджак мужа, туника и браслеты: Васильев рассказал о модных трендах 2021 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пиджак мужа, туника и браслеты: Васильев рассказал о модных трендах 2021 года

Никита Абрамов

Общество

Несмотря на пандемию коронавируса, мода не стоит на месте и развивается. Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал о том, какие модные тренды актуальны в 2021 году.

В первую очередь историк моды отметил, что на данный момент повышен спрос на мужские пиджаки. Васильев посоветовал представительницам прекрасного пола надеть пиджак мужа или любовника. Кроме того, он отметил, что остается мода на одежду оверсайз. Носить ее можно вне зависимости от веса.

Одним из самых модных аксессуаров грядущего лета являются недорогие солнцезащитные очки в стиле 1970-х.

— Чем больше очки, чем больше лица они прикрывают, тем стильнее. В идеале — круглые стекла, — заявил Васильев.

Отдельное внимание стоит обратить на пояс. Историк моды отметил, что вернулся тренд из 90-х — крупный заметный пояс. А что касается платьев, тут телеведущий посоветовал выбирать те, которые имеют пышную юбку.

По мнению Васильева, можно добавить несколько элементов восточной культуры в свой наряд.

— Носите леггинсы только с туникой или с платьем! — объяснил Александр.

Также стилист подчеркнул, что из летних аксессуаров стоит обратить внимание на браслеты. Он рекомендует их носить в большом количестве. Кроме того, историк моды уточнил, что на данный момент на пике сочетание спортивного стиля и кэжуала.

В заключение Васильев напомнил, что в тренд все больше и больше входят мужские платья. Также он посоветовал обратить мужчинам внимание на типичные женские цвета в своем гардеробе, пишет Дни.ру.

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модатрендыАлександр Васильев
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