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Москвичам рассказали о работе системы мониторинга речного транспорта
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о работе системы мониторинга речного транспорта

Кирилл Николаев

Город

Система мониторинга речного транспорта сможет определять не только судна, но и людей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что на данный момент 111 камер уже следят за акваторией Москвы-реки. В ближайшее время система сама сможет оповещать оперативные службы о происшествиях.

Заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков напомнил, что летняя пассажирская навигация на Москве-реке стартует совсем скоро. Именно поэтому необходимо быть готовыми к любым ситуациям, которые могут случиться на воде.

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транспорт столицыакватория Москвы-рекиМосква
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