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Зомби-апокалипсис и мировой голод: что предсказал Нострадамус на 2021 год
Французский астролог, врач, фармацевт и алхимик Мишель Нострадамус / Фото: Paranormalrevealed.com

Зомби-апокалипсис и мировой голод: что предсказал Нострадамус на 2021 год

Полина Долганова

Общество

Один из самых известных пророков человечества Нострадамус предсказал множество изменений в привычном укладе жизни всего человечества в 2021 году.

Среди предсказаний французского алхимика оказался зомби-апокалипсис. Предполагается, что конец человечества может оказаться ближе, чем хотелось бы. Согласно видениям француза, некий ученый создаст вирус, который превратит мирных людей в зомби.

Первыми признаками краха человечества в текущем 2021 году станут землетрясения, голод и эпидемии. Пандемия коронавируса — лишь начало цепочки. Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения планеты пострадает от «проклятия».

Несколько солнечных бурь нанесут ощутимый ущерб всему живому на Земле. Последствия в изменении климата могут привести к войнам, потому что мир будет бороться за ресурсы для выживания.

Ясновидящий предположил, что огромный астероид может упасть на нашу планету. Разогревшись в атмосфере, он спровоцирует огромный небесный пожар.

В головы американских военных начнут вживлять чипы, которые превратят их в первых людей-роботов с цифровым интеллектом. Они приступят к спасению человечества.

Не имеет значения, сколько Папа Франциск будет оставаться католическим лидером, он в любом случае оставит после себя впечатляющее наследие и приблизит множество людей к церкви, пишет Sputnik Беларусь.

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