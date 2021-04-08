Столичный ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Фото: Twitter / ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в четвертьфинальном мачте Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг, 8 апреля, в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

Счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. В начале второго тайма ЦСКА сравнял счет, отличился защитник Вадим Карпов. Игрок сборной России Марио Фернандес принес гостям победу. Он забил на 86-й минуте с передачи вернувшегося в состав после травмы Алана Дзагоева. «Арсенал» заканчивал матч вдесятером, с поля был удален автор гола Луценко.

Таким образом, ЦСКА вышел в 1/2 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет в пятницу, 9 апреля.

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