Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Фото: Twitter / ЦСКА

Столичный ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в четвертьфинальном мачте Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг, 8 апреля, в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

Счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. В начале второго тайма ЦСКА сравнял счет, отличился защитник Вадим Карпов. Игрок сборной России Марио Фернандес принес гостям победу. Он забил на 86-й минуте с передачи вернувшегося в состав после травмы Алана Дзагоева. «Арсенал» заканчивал матч вдесятером, с поля был удален автор гола Луценко.

Таким образом, ЦСКА вышел в 1/2 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет в пятницу, 9 апреля.

Читайте также: Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

футболФК АрсеналЦСКА
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в