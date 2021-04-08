Российская мужская сборная по керлингу прошла отбор на Олимпиаду
Мужская сборная России по керлингу прошла отбор на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Мужской национальной команде по зимнему виду спорта удалось обыграть команду Норвегии в матче группового этапа в рамках чемпионата мира в Канаде. Эта победа обеспечила сборной России путевку на Олимпиаду.
Встреча состоялась в четверг, 8 апреля, и завершилась со счетом 8:6 в пользу России, которую на международном турнире представляли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.
Россия выиграла в девяти из одиннадцати игр первенства планеты и завоевала себе место в плей-офф.
Сборная России выступает в Канаде под названием The Russian Curling Federation Team и под флагом Федерации керлинга России из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Форма керлингистов лишена какой-либо национальной символики.
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