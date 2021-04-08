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«Не допущу такого»: Винер-Усманова прокомментировала скандалы в фигурном катании
Фото: Скриншот видео / Телеканал МИР

«Не допущу такого»: Винер-Усманова прокомментировала скандалы в фигурном катании

Полина Долганова

Спорт

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что сделает все возможное, чтобы избежать в своем виде спорта таких конфликтов, которые происходят в фигурном катании.

— Переход Алены Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Щербакова выиграла, — сказала тренер в интервью РИА Новости.

Также глава Всероссийской федерации художественной гимнастики предположила, что скандалы в фигурном катании могут быть спровоцированы денежным вопросом, так как за этим видом спорта следит множество людей, которые посещают большие дворцы спорта.

— С другой стороны — может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами, — добавила педагог.

Доктор педагогических наук добавила, что не допустит подобных скандалов. По ее словам, «лучше делать все самой, чем кому-то поручать».

Напомним, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная объявила о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе в начале марта 2021 года. В текущем сезоне спортсменка тренировалась в академии Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Позже в Сети появились слухи о возвращении фигуристки Александры Трусовой в отделение «Хрустальный». Официальные источники эту информацию не подтвердили.

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художественная гимнастикафигурное катаниеИрина Винер
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