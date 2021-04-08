Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Футболист Златан Ибрагимович снимется в фильме про Астерикса и Обеликса
Фото: instagram.com / iamzlatanibrahimovic

Футболист Златан Ибрагимович снимется в фильме про Астерикса и Обеликса

Кирилл Николаев

Кино

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сыграет в кино. Об этом сообщает ESPN.

Футболист снимется в фильме «Астерикс и Обеликс: Великий шелковый путь». Ибрагимович сыграет персонажа по имени Антивирус. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

В составе сборной Швеции Ибрагимович забил 62 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В этом сезоне за «Милан» Ибрагимович забил 15 голов в 16 матчах.

Читайте также: В Москино пройдут Дни корейского кино

киносъемкиизвестный футболист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в