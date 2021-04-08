Футболист Златан Ибрагимович снимется в фильме про Астерикса и Обеликса

Фото: instagram.com / iamzlatanibrahimovic

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сыграет в кино. Об этом сообщает ESPN.

Футболист снимется в фильме «Астерикс и Обеликс: Великий шелковый путь». Ибрагимович сыграет персонажа по имени Антивирус. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

В составе сборной Швеции Ибрагимович забил 62 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В этом сезоне за «Милан» Ибрагимович забил 15 голов в 16 матчах.

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