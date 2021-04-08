Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с минивэном в Подмосковье

Фото: АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Реутов, М-7 Волга, 16-й километр Карта всех событий

Вечером в четверг, 8 апреля, в Подмосковье столкнулись маршрутка Mercedes и минивэн Hyundai. В результате ДТП получили травмы пять человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП произошло около 22:00 на 5-м километре трассы М7.

Всех пострадавших в аварии госпитализировали, уточняет ТАСС.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины инцидента.

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