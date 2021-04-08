Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с минивэном в Подмосковье
Россия, Московская область, городской округ Реутов, М-7 Волга, 16-й километр Карта всех событий
Вечером в четверг, 8 апреля, в Подмосковье столкнулись маршрутка Mercedes и минивэн Hyundai. В результате ДТП получили травмы пять человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что ДТП произошло около 22:00 на 5-м километре трассы М7.
Всех пострадавших в аварии госпитализировали, уточняет ТАСС.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины инцидента.
Читайте также: Электричка сбила насмерть мужчину на станции Нижегородская МЖД