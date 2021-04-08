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Электричка сбила насмерть мужчину на станции Нижегородская МЖД
Фото: moscow-live

Электричка сбила насмерть мужчину на станции Нижегородская МЖД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Нижегородская Карта всех событий

Пригородный поезд сбил насмерть мужчину на станции Нижегородская Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение мужчиной правил безопасности на объектах железной дороги. На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, что из-за инцидента на станции Нижегородская Горьковского направления МЖД задерживаются поезда в сторону Москвы.

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