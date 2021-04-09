Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, решение о проведении работ приняли после планового осмотра монумента. Рабочим предстоит восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения. В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации.

— Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия, — отметила Наталья Сергунина.

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установили на Ленинском проспекте 4 июля 1980 года. Авторами монумента стали скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков. Памятник Гагарину стал первым монументальным сооружением из литого титана. Монумент имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Читайте также: Наталья Сергунина: Библиотеки и культурные центры столицы подготовили программу ко Дню космонавтики