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Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нефтепромбанка»
Фото: moscow-live

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нефтепромбанка»

Анастасия Волоснова

Экономика

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нефтепромбанк» с пятницы, 9 апреля. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Нефтепромбанк» занимал 201-е место в банковской системе России по величине активов, уточняется в сообщении ЦБ РФ.

Соответствующее решение было принято из-за утраты «Нефтепромбанком» собственных средств. Кроме того, банк совершал операции, которые имели признаки вывода активов, что нарушает российское законодательство.

Отмечается, что в 2020–2021 годах «Нефтепромбанк» проводил высокорискованную кредитную политику. В результате неграмотных действий банка образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Уточняется, что действия банка наносили вред интересам кредиторов и вкладчиков.

ЦБ РФ также планирует направить в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях «Нефтепромбанка».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости отказаться от административных ограничений цен.

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