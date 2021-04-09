Сергей Собянин рассказал о благотворительном сервисе mos.ru

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благотворительном сервисе на портале mos.ru. Сообщение главы города было опубликовано в пятницу, 9 апреля, в его блоге.

По словам мэра, благотворительный сервис заработал в октябре 2020 года. Москвичи могут пожертвовать средства в один из 34 проверенных благотворительных фондов. Представленные на платформе НКО помогают тяжелобольным детям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, бездомным животным и другим нуждающимся.

— Меньше чем за полгода москвичи сделали через mos.ru 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей, — написал мэр.

Сергей Собянин уточнил, что жители столицы могут узнать, на что пошли их средства на сайте с отчетами фондов «Душевная Москва». По словам мэра, летом 2020 года москвичи пожертвовали 41,9 миллиона рублей выигрышей в рамках программы «Миллион призов».

Еще более 9,5 миллиона рублей пожертвовали из магазина поощрений «Активного гражданина», уточнил мэр.

Глава города также перечислил несколько фондов, которым оказывали помощь москвичи. Жители столицы переводили свои средства в благотворительный фонд «Гольфстрим», который организовал Подростковый клуб для детей с особенностями развития.

На собранные деньги фонд «Мелодия жизни» помог купить речевой процессор восьмилетнему слабослышащему Илье Бадину. А фонд «Кораблик» помог собрать средства на лечение восьми детей с тяжелыми заболеваниями.

Фонд «Ника» на собранные средства помогает обустраивать центр для бездомных животных «Мокрый нос», а фонд «Со-единение» — организовывать обучение для слепых детей. Через фонд «Галчонок» москвичи могут помочь детям с органическими поражениями центральной нервной системы, а через фонд «Женщины за жизнь» — нуждающимся многодетным семьям, заключил мэр.

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