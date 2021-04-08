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Власти Москвы планируют достроить 24 спортивных объекта до конца года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы планируют достроить 24 спортивных объекта до конца года

Иван Юминов

Город

Строительство 24 спортивных объектов закончат до конца 2021 года в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства в четверг, 8 апреля.

— Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно заниматься этим направлением. По итогам 2021 года силами города и инвесторов планируется завершить строительство 24 спортивных объектов, — рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев.

Так, в частности, за счет бюджета города построят два футбольных поля, семь физкультурно-оздоровительных комплексов и BMX-велодром. Кроме того, с помощью средств инвесторов до конца года построят семь новых спортивных комплексов, отмечается на сайте ведомства.

Ранее стало известно о том, что двенадцать стартовых площадок в Москве позволят переселить 8,2 тысячи горожан.

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спортивный объектстроительствоАндрей Бочкарев
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