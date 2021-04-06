Более 2,5 миллиона «квадратов» недвижимости построили в Москве за первый квартал 2021 года

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

За первые три месяца текущего года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 2,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, план по строительству недвижимости в столице выполняется в полном объеме, а в некоторых случаях даже идет с опережением.

— На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 57 жилых домов общей площадью квартир более 1 миллиона квадратных метров, то есть четверть от годового плана, — рассказал заммэра Москвы.

Кроме того, глава Стройкомплекса отметил, что за указанный период также построены объекты социальной инфраструктуры: три детских сада, две школы, два спортивных объекта и по одному новому объекту культуры и здравоохранения.

Добавляется, что в прошлом году Москва достигла рекордного показателя в сфере строительства недвижимости: было построено почти 11 миллионов квадратных метров разного рода недвижимости.

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