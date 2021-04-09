Выставка-форум для молодежи «Карьера vs бизнес» пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичном «Цифровом деловом пространстве» 16 и 17 апреля пройдет общегородская выставка-форум «Карьера vs бизнес». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Программа форума предусматривает два направления: «Практикуй» для тех, кто хочет работать по найму, и «Предпринимай» для желающих открыть свой бизнес.

В программу входят лекции спикеров, ярмарка вакансий с собеседованиями для дальнейшего трудоустройства, личные карьерные консультации, а также тестирования на профориентацию.

— Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И, конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать, — цитирует Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что в рамках направления «Предпринимай» состоится деловая игра, участники которой смогут почувствовать себя предпринимателями.

Партнерами мероприятия выступят более 50 различных компаний.

Также на форуме будут работать зоны с HR-экспертами, где все желающие смогут улучшить свои резюме.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова добавила, что задача форума — создать новые инструменты для молодежи, с помощью которых все желающие смогут выбрать области самореализации.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что вопрос трудоустройства молодых людей является одним из важнейших для города.

После завершения двухдневного мероприятия на страницах форума появятся видеозаписи с некоторыми блоками программы.

Присоединиться к выставке могут все желающие до 35 лет.

Организатором форума выступил городской Комитет общественных связей и молодежной политики. Мероприятие пройдет при поддержке Общественной палаты Москвы, столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы.

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