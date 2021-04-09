Тотальный диктант-2021: более 70 волонтеров помогут москвичам проверить знания

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится в Москве 10 апреля.

В текущем 2021 году диктант пройдет сразу на двух языках: русском и английском. В организации акции будут помогать свыше 70 волонтеров. Они будут работать в музеях, парках, культурных центрах и в других местах города.

Помощники займутся навигацией и регистрацией участников, а также будут выдавать бланки и сувениры. В одну смену будут работать от двух до трех добровольцев.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский отметил, что организация ежегодно поддерживает просветительские акции в Москве.

— За все время деятельности свыше 37 тысяч человек прошли обучение основам и принципам волонтерской деятельности, — добавил он.

Студент Александр Калашник впервые решил присоединиться к волонтерам, помогающим в проведении диктанта. По его словам, акция является крайне полезной и интересной. Ему всегда хотелось посмотреть, как проходит ее организация. Уточняется, что сам Александр будет заниматься регистрацией участников.

Принять участие в акции может любой желающий. Ему потребуется пройти регистрацию на сайте проекта и ждать начала мероприятия 10 апреля в 14:00.

Тотальный диктант пройдет в трех форматах: очном, заочном и #пишемдома, который разработан специально для тех, кто не представляет диктант без традиционных бумаги и ручки. Участник сможет написать текст от руки и сдать его в один из проверочных пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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