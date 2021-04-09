Эксперт объяснил, почему растут цены на майонез и соусы

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Рост оптовых цен на подсолнечное масло для промышленного потребления в России ниже, чем издержки стоимости сырья, и ситуация стабилизируется к сентябрю. До этого времени на готовую продукцию с использованием масла возможно небольшое повышение цен. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей сообщил, что с апреля на 10 процентов повысятся отпускные цены на майонез и соусы из-за роста стоимости масла, упаковки и топлива.

— Повышается оптовая цена не только на подсолнечное масло, но и на другие продукты, где оно применяется, поэтому в целом это тренд, который до конца сезона, до августа, будет присутствовать. Мы надеемся, что в ближайшее время снижение мировых цен на подсолнечное масло плюс укрепление рубля позитивно скажутся на снижении цен на внутреннем оптовом рынке. И до конца сезона цены стабилизируются... До сентября на готовую продукцию, где используется подсолнечное масло, небольшой рост возможен, — сказал он.

Также Мальцев отметил, что цены на продукцию с использованием подсолнечного масла долго не повышались. При этом заявленное повышение все равно ниже, чем издержки стоимости сырья.

— На розничном рынке договорились, что обеспечиваем потребительскую цену в рамках соглашения, а на оптовом рынке цена действительно росла пропорционально стоимости сырья. По сути, это длительно отложенный рост, который был неизбежен. Но, по большому счету, он не то что не позволяет сохранить рентабельность, но и в полном объеме не перекрывает потери, — добавил Мальцев.

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