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Шоу «Семейство Кардашьян» начнут транслировать на новом потоковом сервисе
Фото: instagram.com/kimkardashian

Шоу «Семейство Кардашьян» начнут транслировать на новом потоковом сервисе

Юлия Павлушова

Звезды

Американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое 13 лет транслировалось на телеканале E!, переходит на другую площадку. Информацию подтвердила фотомодель Ким Кардашьян в Twitter.

По словам звезды, они с сестрами запустят программу на потоковом сервисе Hulu. Теледивы возобновят съемки на новой платформе, как только завершится последний сезон на старом канале.

О закрытии телешоу Ким Кардашьян сообщала еще в сентябре прошлого года. Добавим, что премьера сериала состоялась 14 октября 2007 года. Проект снискал высокую популярность и много лет получал высокие рейтинги зрителей.

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Ким КардашьянСШАшоу
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