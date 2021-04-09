Шоу «Семейство Кардашьян» начнут транслировать на новом потоковом сервисе

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое 13 лет транслировалось на телеканале E!, переходит на другую площадку. Информацию подтвердила фотомодель Ким Кардашьян в Twitter.

По словам звезды, они с сестрами запустят программу на потоковом сервисе Hulu. Теледивы возобновят съемки на новой платформе, как только завершится последний сезон на старом канале.

We won’t be gone long!! Our new show on @hulu will be coming after the final season https://t.co/ByED1rcvVp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 9, 2021

О закрытии телешоу Ким Кардашьян сообщала еще в сентябре прошлого года. Добавим, что премьера сериала состоялась 14 октября 2007 года. Проект снискал высокую популярность и много лет получал высокие рейтинги зрителей.

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