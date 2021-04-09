Выставка «Крымская весна» открылась в усадьбе Мураново

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Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева приглашает посетителей на выставку «Крымская весна», которая посвящена вхождению Крыма и Севастополя в состав России.

Выставка связана с тематикой Крымской войны и знакомит посетителей с историей событий.

Кроме того, экспозиция посвящена памяти героя обороны Севастополя Николая Алексеевича Бирилева (1829–1882), мужа дочери поэта Марии Федоровны Тютчевой (1840–1872). Через экспонаты музея раскрывается тема родственных связей Н. А. Бирилева с семьей Ф. И. Тютчева.

Выставка продлится до 13 июня, сообщается на сайте музея.

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