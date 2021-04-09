Таролог рассказала, как выбрать идеальную дату для свадьбы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Чтобы брак оказался крепким и удачным, россиянам рекомендовали обращать особое внимание на магию чисел. Для этого нужно самостоятельно просчитать идеальную дату. Об этом «Вечерней Москве» сообщила таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

По словам эксперта, чтобы узнать, какое число принесет удачу будущей семье, нужно сложить полные даты рождения невесты и жениха. Сделать это достаточно просто.

— Например, невеста родилась 15.03.1991. Складываем все цифры и получаем 29. Снова все складываем и получаем 11. Сложив последние две цифры, узнаем счастливое число невесты — это двойка. Повторите то же самое с датой рождения жениха, а затем сложите счастливые числа обоих партнеров. Получится ваша идеальная дата свадьбы по нумерологии, — пояснила Александра Харрис.

Собеседница «ВМ» также дала пояснение каждой цифре. Единица – это стабильность и лидерство. Она подходит для пар, которые умеют находить компромиссы. Двойка — любовь, страсть, но также и ревность. Тройка — единение душ и гармоничный быт. Четверка — это саморазвитие, амбициозность и общение. Пятерка — любовь во всех аспектах семейной жизни. Счастье в браке и дружбе.

Шестерка — это взаимоуважение, забота о партнере. Семерка — мудрость, процветание, уверенность в будущем. Восьмерка подойдет парам, которые хотят добиться карьерных высот. Девятка — сильная духовная связь партнеров, одинаковые цели в жизни.

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