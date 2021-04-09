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Москва вошла в топ-10 городов мира с самой низкой безработицей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва вошла в топ-10 городов мира с самой низкой безработицей

Полина Долганова

Город

По итогам 2020 года Москва вошла в десятку крупнейших городов с самым низким показателем безработицы. Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно исследованию международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы в Москве составил 2,5 процента. Ниже он был только в столице Китая — 1,4 процента. В других крупных городах этот показатель превысил московский от двух до семи раз.

Уточняется, что уровень безработицы в столице становился ниже с 2015 года. К концу 2019-го он составлял 2,2 процента.

Владимир Ефимов добавил, что за счет правильного подхода к программе поддержки городского бизнеса в Москве удалось избежать роста показателя в период распространения коронавирусной инфекции: по сравнению с показателем 2020 года, зафиксированным до кризиса, уровень безработицы в столице увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5 процента.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подытожил, что год назад столица заняла лидирующую позицию по уровню занятости населения в рейтинге десяти крупнейших городов мира. Показатель составил 79,9 процента, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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