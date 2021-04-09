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«Рождаются раз в сто лет»: Прохор Шаляпин назвал гениальных российских артистов
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

«Рождаются раз в сто лет»: Прохор Шаляпин назвал гениальных российских артистов

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин назвал гениальных российских артистов. По его мнению, это оперный певец Федор Шаляпин и композитор Петр Чайковский.

— Из ныне живущих, наверное, никого. Потому что природа в любом случае создает гениев, но их не видно за этой пылью бессмысленных, удобных артистов. Талантливые есть люди. Гениальные: из последних — Федор Шаляпин, но такие рождаются раз в сто лет. Гениальный Петр Чайковский, — считает артист.

По его словам, Чайковский покорил весь мир, и его нельзя сравнивать с современными композиторами.

Себя гением Шаляпин тоже не считает, как и всех, кто сегодня выступает на российской сцене.

Видео опубликовано на YouTube.

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