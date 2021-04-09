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Эксперты спрогнозировали шансы Украины в воздушной войне с Россией
Фото: Минобороны РФ

Эксперты спрогнозировали шансы Украины в воздушной войне с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Украина не смогла бы выиграть в полномасштабной воздушной войне с Россией. Об этом заявили военные аналитики журнала Forbes.

Военно-воздушные силы Украины не пополнялись новыми боевыми самолетами с 1991 года. В частности, после распада СССР Киев продал большую часть штурмовиков и истребителей. Другая часть авиатехники была утилизирована или оставлена на хранение.

Сейчас к ВВС Украины относятся всего 125 вертолетов и самолетов, большая часть которых очень стара и может быть «старше своих пилотов». По мнению аналитиков, даже при покупке американских истребителей F-15 Украина не сможет справиться с Россией в воздушной войне.

— Даже новейшие самолеты и вертолеты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолетов, располагающихся на близком расстоянии от Украины, — говорится в сообщении.

Эксперты издания добавили, что российские системы противовоздушной обороны могут ликвидировать украинские самолеты еще во время взлета.

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самолетУкраинавооружение
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