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Лариса Долина раскритиковала творчество Егора Крида
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Лариса Долина раскритиковала творчество Егора Крида

Евгения Звощик

Звезды

Во время эфира шоу «Музыкалити» Максим Галкин включил песню Егора Крида «Голос». Однако хит музыканта был встречен критикой со стороны Ларисы Долиной.

Певица нелестно высказалась о творчестве Крида.

— Раньше он пел по-русски, а сейчас манерничает, что я очень не люблю, — заявила Долина во время шоу.

Она добавила, что Егор Крид изменился не в лучшую сторону.

Напомним, что в 2019 году после семи лет успешного сотрудничества Егор Крид разорвал контракт с популярным лейблом Black Star. Исполнитель сказал, что его не устроили условия совместной работы, поэтому решил пойти по новому творческому пути.

На сегодняшний день композиции Крида пользуются большой популярностью. Кроме того, с недавних пор Егор Крид является одним из членов жюри в музыкальном шоу «Голос. Дети».

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музыкатворчествоЛариса Долина
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