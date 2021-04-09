Лариса Долина раскритиковала творчество Егора Крида

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Во время эфира шоу «Музыкалити» Максим Галкин включил песню Егора Крида «Голос». Однако хит музыканта был встречен критикой со стороны Ларисы Долиной.

Певица нелестно высказалась о творчестве Крида.

— Раньше он пел по-русски, а сейчас манерничает, что я очень не люблю, — заявила Долина во время шоу.

Она добавила, что Егор Крид изменился не в лучшую сторону.

Напомним, что в 2019 году после семи лет успешного сотрудничества Егор Крид разорвал контракт с популярным лейблом Black Star. Исполнитель сказал, что его не устроили условия совместной работы, поэтому решил пойти по новому творческому пути.

На сегодняшний день композиции Крида пользуются большой популярностью. Кроме того, с недавних пор Егор Крид является одним из членов жюри в музыкальном шоу «Голос. Дети».

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