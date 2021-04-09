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Эффективная ходьба: американские ученые определили, как нужно ходить, чтобы сбросить лишний вес
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Эффективная ходьба: американские ученые определили, как нужно ходить, чтобы сбросить лишний вес

Евгения Звощик

Здоровье

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации (AHA) в честь Национального дня ходьбы поделились секретами быстрой ходьбы, которая способствует похудению.

Быстрая ходьба — это самое простое, но очень эффективное упражнение. Чтобы сердце оставалось здоровым, мужчинам и женщинам рекомендовано заниматься быстрой ходьбой от 50 до 150 минут в день вне зависимости от времени суток. Лучше всего ходить в так называемых зеленых зонах: парках, скверах, лесах.

Ученые отмечают, что прогулка в солнечное время дня является наиболее эффективной и полезной, так как организм получает дозу витамина D, а общее состояние здоровья улучшается. А если есть желание сжечь как можно больше калорий за одну прогулку, то лучше выбрать дорожки или холмы с наклоном.

Для того чтобы прогулка стала еще приятнее, специалисты посоветовали взять с собой друга. Во время совместной прогулки получится не только избавиться от лишнего веса, но и обсудить последние новости. Заниматься спортом проще, если рядом идет человек, который всегда поддержит, пишет издание Eatthis.

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