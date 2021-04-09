Более 50 тысяч москвичей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Более 50 тысяч жителей Москвы взяли льготную ипотеку с начала действия программы. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что льготная программа ипотеки функционирует уже почти год. В период распространения коронавирусной инфекции ипотека стала одной из основных мер поддержки отрасли строительства.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день вопрос дальнейшей поддержки в сфере жилищного строительства рассматривается на государственном уровне.

Отмечается, что Москва лидирует по выдаче льготной ипотеки среди российских регионов. Горожане смогли приобрести новое жилье по выгодным условиям, а застройщики не сбавили темп ввода жилья благодаря поддержаному спросу и преодолели все негативные последствия пандемии.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, это привело к тому, что несмотря на временную заморозку ряда строек, все планы по вводу недвижимости были реализованы и даже перевыполнены.

Президент ГК «Кортос» Вениамин Голубицкий считает, что льготная программа не только помогает строительной отрасли, но и стимулирует всю экономическую сферу.

— Если она (программа) будет продлена, то строительную отрасль ждет дальнейший рост в 2021-2022 годах. Застройщики будут наращивать объемы предложения, возможно, расширят присутствие на региональных рынках, — сказал Голубицкий.

Он добавил, что если программа не работать и далее, это может привести к стагнации девелоперской активности.

Руководитель отдела кредитования и партнерских программ ГК «Пионер» Артем Котловский отметил, что ипотека ощутимо поддержала рынок во втором полугодии прошлого года и сделала покупку жилья гораздо доступнее для жителей Москвы.

По его мнению, программа «очень востребована среди тех, кто приобретает свое первое жилье, и отлично дополняет программу для семей с двумя детьми под 5% годовых».

Он также обратил внимание на спрос на ипотеку. Особенно сильно он заметен в Москве и Санкт-Петербурге. Наблюдается также интерес среди клиентов из регионов, которые хотят переехать в крупные города России.

Владелец инвестиционно-девелоперской компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей подчеркнул, что рынок действительно заинтересован в продлении программы.

По его словам, наиболее низкая ставка по ипотеке выполнила свою основную задачу стимулировать потребительский спрос и поддержать старт новых девелоперских проектов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, льготную ипотеку под 6,5 процента ввел президент России Владимир Путин в апреле прошлого года. Программа была реализована в рамках мер поддержки экономической системы в период распространения COVID-19.

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