Выпускники программы стажировки в правительстве Москвы рассказали о полученном опыте

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По программе стажировки в правительстве столицы в 2021 году проводят два набора. Первый завершился в марте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Успешные выпускники стажировки, которые впоследствии стали руководителями, дали несколько советов новичкам. В частности, заместитель префекта Юго-Западного административного округа города Москвы Владимир Промыслов проходил стажировку в 2011 году. Он посоветовал не бояться задавать вопросы своим наставникам и проявлять искреннюю заинтересованность рабочим процессом.

Начальник управления развития технологической инфраструктуры Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева попала на стажировку 10 лет назад. По ее мнению, новичку необходимо предлагать наставникам собственные идеи и стараться обрести хорошую базу знаний.

Советник отдела по работе с некоммерческими организациями Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Василий Борисов попал в штат после пяти месяцев стажировки. Он посоветовал стажерам приступать к работе с верой в себя.

Будущие стажеры проходят несколько этапов отбора. Сначала эксперты оценивают их анкеты, затем предлагают пройти онлайн-тестирование по оценке аналитических способностей и видеоинтервью. Приглашение на курс подготовки в летней «Карьерной школе» получают 200 лучших кандидатов. На стажировку осенью попадут 100 наиболее активных выпускников. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало проект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий.

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