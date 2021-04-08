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Кабмин поддержал проект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий
Фото: Правительство РФ

Кабмин поддержал проект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий

Никита Абрамов

Образование

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал законопроект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

— Документ, предусматривающий возможность получения бесплатного второго высшего образования по ряду творческих специальностей, впервые разработан Минкультуры России по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, второе бесплатное высшее смогут получить те специалисты, в которых нуждается культурная отрасль. Среди них оказались режиссеры театра, кино и телевидения, дирижеры, композиторы, литературные работники, а также переводчики художественной литературы.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, Минобрнауки и Минфином РФ, пишет РИА Новости.

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