Выставка «Рафаэль Мегал. Комната загадок» откроется в Музее современного искусства

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства совместно с Ереванским комитетом ассоциации Данте Алигьери приглашает москвичей на монографическую выставку Рафаэля Мегала «Комната загадок». Художник создает масштабные живописные полотна с ярким колоритом.

Одно из основных мест в экспозиции заняли работы из серии «Фарфоровые идолы», изображающие разбивающиеся в пространстве изделия советского фарфора. В работах переданы размышления автора о хрупкости жизни.

Название выставки — «Комната загадок» — отсылает к одноименной инсталляции. В экспозиции ей отведено центральное место. Композиция представлена девятью скульптурами черных пантер, которые стоят на армянских национальных коврах и разрывают копию картины «Художник и его мать» армянского живописца Аршила Горки.

Выставка открыта с 13 апреля по 16 мая, сообщается на сайте музея.

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