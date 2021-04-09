«Ничего не сделала, но похудела»: Костя Цзю рассказал, как бокс помогает сжечь жир

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Трехкратный чемпион СССР по боксу, чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью телеведущей Елене Лениной объяснил, в чем преимущество бокса в похудении и почему человек может выйти на ринг, не начать бой, но запустить процесс жиросжигания.

В разговоре со спортсменом Ленина отметила, что ее знакомая регулярно боксирует, называя этот спорт «эвакуацией стресса».

— Можно уйти от получения ударов. В боксе это возможно, есть определенные программы. Бокс как фитнес: можно приходить и худеть. В чем преимущество этого спорта? Когда ты находишься на ринге, поднимаешь перчатки и знаешь, что тебе сейчас прилетит удар. Адреналин поднимается и пульс, у тебя автоматически повышается давление, ты еще ничего не сделала, но похудела, — пояснил боксер.

По словам Цзю, во время тренировки его пульс доходил до 250 ударов в минуту. Адреналин помогает похудеть и сжечь жир.

Видео опубликовано на YouTube.

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