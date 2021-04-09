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МЧС напомнило дачникам об обязанностях и штрафах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

МЧС напомнило дачникам об обязанностях и штрафах

Марина Найденкова

Общество

Дачники обязаны вовремя убирать мусор на своих участках, помнить о запрете на разведение костров и о штрафе до пяти тысяч рублей за нарушение безопасности при использовании открытого огня. Об этом в пятницу сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Согласно новым требованиям пожарной безопасности, собственники дач обязаны вовремя убирать мусор и сухостой на участках, а также окашивать его.

— На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при нарушении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня дачникам грозит штраф до пяти тысяч рублей.

— Если действует особый противопожарный режим — штраф увеличивается, — говорится в сообщении.

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