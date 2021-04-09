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Сезон проката электросамокатов начнется в Подмосковье с 10 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сезон проката электросамокатов начнется в Подмосковье с 10 апреля

Елена Фролова

Транспорт

Арендовать электросамокат в Московской области можно будет с 10 апреля. Сезон проката данного двухколесного вида транспорта стартует в шести муниципальных округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

В муниципалитетах будут обустроены 700 парковок. Взять самокат напрокат можно будет в Реутове, Королеве, Балашихе, Долгопрудном, Мытищах и Красногорске. В Люберцах сезон аренды электросамокатов начнется с 25 апреля.

За 2020 год в Московской области поездками на таких видах транспорта воспользовались более 175 тысяч раз. Тогда самокаты можно было арендовать в Красногорске, Одинцове и Химках, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для того чтобы взять самокат напрокат, нужно установить на телефон приложение Urent, где можно найти удобную карту с доступными транспортными средствами. В будни поездка обойдется в четыре–шесть рублей за минуту, а по выходным — пять–семь рублей.

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