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Москвичи совершили более 30 тысяч поездок на электросамокатах с открытия сезона
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москвичи совершили более 30 тысяч поездок на электросамокатах с открытия сезона

Иван Юминов

Город

Горожане совершили 34 тысячи поездок на электросамокатах с момента открытия сезона 4 апреля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 апреля.

— На самокате быстрее, на электросамокате — вдвойне! Взять их в аренду очень просто. Скачиваете приложение, сканируете код на самокате и едете куда хотите, — отметили в Telegram-канале ведомства.

В 2020 году в столице было совершено 5,7 миллиона поездок на взятых в аренду велосипедах.

Ранее глава департамента Максим Ликсутов рассказал о том, что в городе появятся 67 новых станций проката велосипедов.

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