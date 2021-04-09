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Зданию для начальных классов в Южном Бутове присвоили кадастровый номер
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Зданию для начальных классов в Южном Бутове присвоили кадастровый номер

Полина Долганова

Город
улица Брусилова, дом 29, корпус 1АКарта всех событий

Росреестр по Москве поставил здание для начального образования детей в районе Южное Бутово на кадастровый учет. Управление зарегистрировало нежилое здание в право собственности города.

Ранее объект также был поставлен на кадастровый учет. Здание находится по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1а.

Отмечается, что трехэтажное здание на юго-западе столицы общей площадью более 5,7 тысячи квадратных метров будет оборудовано под блок для 300 учащихся начальных классов.

— По информации правительства Москвы, особенность объекта в том, что его помещения при необходимости можно переоборудовать под детский сад или начальную школу — в зависимости от текущей потребности региона, — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

Это уже пятый образовательный объект за год, сведения о котором Росреестр столицы внес в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

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Южное БутовообразованиеРосреестр
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