Фасаду дома в центре столицы вернули утраченную табличку Осоавиахима

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Россия, Москва, улица Покровка, 14/2 Карта всех событий

Отреставрированную табличку Осоавиахима установили на фасад бывшего главного Дома-усадьбы Т. Ф. Эминского, расположенного в центре столицы на улице Покровке, дом 14/2.

Исторический знак пропал несколько лет назад при неизвестных обстоятельствах. Вернуть его у департамента культурного наследия города попросили местные жители и муниципальные депутаты Басманного района столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, вместо утраченного знака на фасад повесили похожую табличку, демонтированную еще в 1970-е годы с дома в Елизаветинском переулке.

— Табличка Осоавиахима, которую мы вернули на фасад дома на улице Покровке, стала уже пятой по счету, восстановленной совместно с Ассоциацией реставраторов России. Первые три еще в 2018–2019 годах были отреставрированы и заняли свои исторические места в Таганском районе. Еще одна была воссоздана и установлена на фасад дома 16 на Пятницкой улице, — отметил Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что два исторических здания сохранят во время реставрации района Ивановской Горки в Москве.

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