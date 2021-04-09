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Выставку редких фронтовых снимков готовят к показу в Платовском сквере
Фото: Екатерина Тихонова

Выставку редких фронтовых снимков готовят к показу в Платовском сквере

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Платовский сквер Карта всех событий

Выставка редких фотографий Великой Отечественной войны пройдет в Платовском сквере ко Дню Победы. Об этом рассказал тележурналист Евгений Попов, который стал инициатором выставки.

Москвичи смогут увидеть на экспозиции снимки из личных архивов ветеранов. Уточняется, что в настоящее время идет поиск и оцифровка необходимых фотографий. Попов призвал ветеранов присоединиться к мероприятию.

— Рад, что мое предложение по сохранению памяти о Великой Отечественной войне нашло такую поддержку среди ветеранов. Выставка позволит заглянуть в историю страны, в ее прошлое и увидеть подлинную картину тех лет. Чем больше будет участников, тем более точно мы будем представлять события прошедшей войны и понимать их значение, — отметил Евгений Попов.

Снимки для выставки уже предоставил ветеран Алексей Васильевич Невзоров. Он прошел всю войну, уйдя на фронт 17-летним юношей.

Выставку редких фронтовых снимков готовят к показу в Платовском сквереФото: Екатерина Тихонова

Ветеран вспоминает об обороне Сталинграда как о трудных временах, когда все «держались до последнего». Алексея Невзорова наградили медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другими наградами.

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