Более 50 воспитателей поборются за звание лучшего в Подмосковье

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Областной конкурс «Воспитатель года Подмосковья — 2021» начался на территории Московской области. Его проводят в университете Орехово-Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— В этом году к участию в конкурсе присоединились 52 педагога дошкольных образовательных организаций области, — рассказала глава ведомства Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что за звание лучшего в своем деле будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре. Всем им нужно будет не только продемонстрировать свой высокий профессионализм, но и показать свои творческие способности, проявить целеустремленность и находчивость, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Победитель будет награжден премией, размер которой составит 500 тысяч рублей. В 2022 году он будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса. Лауреатов ждет вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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