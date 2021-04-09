Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин резко высказался о романах с Калашниковой и Цымбалюк-Романовской, заявив, что не помнит их. По его словам, он намеренно превратил свою жизнь в реалити-шоу, потому что людей нужно развлекать не только песнями.

— Настоящая звезда — это песни, творчество, талант и желтуха. Людям интересно, с кем ты спишь, за чей счет живешь и так далее. Поддавать жару надо, я этот рецепт сразу раскусил. Пусть подглядывают, пусть смотрят, сколько мы с Копенкиной радости людям принесли! — заявил артист.

На вопрос о том, как он отреагировал на интервью, в которых его упоминали Анна Калашникова и Виталина Цымбалюк-Романовская, Шаляпин ответил резко.

— Я не помню этих барышень, у меня их так много было. Передо мной новые горизонты. Чего не помню, того не было, надо просто с себя стряхивать. До меня Калашникову никто не знал вообще! — считает Шаляпин.

Он пожелал добра Калашниковой и сказал, что она трудяга, но он абстрагировался от нее.

Видео опубликовано на YouTube.

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