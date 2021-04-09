«Иногда приводит меня в ужас»: Юлия Ковальчук порассуждала о современном ритме жизни

Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук написала пост в своем Instagram-аккаунте о быстром ритме жизни нынешнего поколения. Она подчеркнула, что сегодняшнее поколение просто вынуждено жить в экстремально быстром режиме.

— Я такой стать не смогу, просто потому, что уж очень привыкла к скорости и быстрым результатам, но нынешняя скорость иногда приводит меня в ужас, — написала Ковальчук в своем блоге, сравнив бешеный ритм жизни россиян и испанцев, которые никуда не торопятся.

Она выразила желание, чтобы все «потихоньку наслаждались прогрессом и инновациями», при этом продолжая «на память запоминать номера телефонов близких и на посиделках петь песни под гитару».

Подписчики поддержали Ковальчук под постом своими комментариями. Поклонники также написали о быстротечности времени и быстром темпе жизни современного поколения.

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