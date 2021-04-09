По уголовному делу блогера Андрея Бурима назначены дополнительные судебные экспертизы

Фото: instagram.com/mellstroy

По резонансному уголовному блогера Андрея Бурима (Mellstroy — прим. «ВМ») назначены дополнительные судебные экспертизы. Об этом в пятницу, 9 апреля Вечерней Москве сообщили в пресс-службе МВД по городу.

— Дознавателем назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в октябре 2020 года в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по признакам преступления «Побои». По данным следствия блогер Андрей Бурим во время прямой трансляции избил свою 21-летную знакомую, Девушка обратилась в полицию.

Фото: instagram.com/_cyberbabe_

— На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя, – заключила Волк.

Читайте также: «Я не Ефремов»: Эдвард Бил рассказал об аварии в центре Москвы