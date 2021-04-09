Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
По уголовному делу блогера Андрея Бурима назначены дополнительные судебные экспертизы
Фото: instagram.com/mellstroy

По уголовному делу блогера Андрея Бурима назначены дополнительные судебные экспертизы

Ирина Капитанова

Происшествия

По резонансному уголовному блогера Андрея Бурима (Mellstroy — прим. «ВМ») назначены дополнительные судебные экспертизы. Об этом в пятницу, 9 апреля Вечерней Москве сообщили в пресс-службе МВД по городу.

— Дознавателем назначены судебно-психиатрическая и лингвистическая экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, позиционирующего себя как видеоблогер, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в октябре 2020 года в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по признакам преступления «Побои». По данным следствия блогер Андрей Бурим во время прямой трансляции избил свою 21-летную знакомую, Девушка обратилась в полицию.

По уголовному делу блогера Андрея Бурима назначены дополнительные судебные экспертизыФото: instagram.com/_cyberbabe_

— На данном этапе потерпевшая и подозреваемый ознакомлены с заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной по постановлению дознавателя, – заключила Волк.

Читайте также: «Я не Ефремов»: Эдвард Бил рассказал об аварии в центре Москвы

блогерпобоиМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в