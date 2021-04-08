«Я не Ефремов»: Эдвард Бил рассказал об аварии в центре Москвы

Фото: Telegram LIFE SHOT

Блогер Эдвард Бил, который стал виновником ДТП в центре столицы, рассказал подробности аварии. По его словам, он не скрывал того, что был за рулем, а также не пытался покинуть место ДТП.

Эдвард объяснил, что сразу после ДТП он вышел из машины и подбежал к пострадавшей, чтобы оказать ей помощь.

— Я не понимал, что делать, но я не пытался скрыться и косить, уворачиваться от уголовной ответственности тоже не собирался никогда. Потому что я не Ефремов, тут нужно быть мужиком и сказать: я был реально, — признался Бил.

В заключение он выразил надежду, что сможет встретиться с Марией и ее семьей, чтобы попросить прощения, пишет 5-tv.ru.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия, предположительно, является блогер Бил, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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