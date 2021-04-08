Устроивший ДТП блогер Эдвард Бил 15 раз за два года привлекался за нарушения ПДД

Фото: Youtube /Edward Bil

Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Блогер Эдвард Бил, который стал виновником ДТП в центре столицы, 15 раз за два года привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил начальник управления охраны общественного порядка МВД России по Москве Алексей Диокин.

По его словам, блогер был привлечен к различным административным правонарушениям, среди которых управление транспортным средством без ОСАГО и с наличием неисправности, а также неиспользование ремней безопасности.

— Данный гражданин привлекался к административной ответственности в виде штрафов, также было лишение права управления, — цитирует Диокина ТАСС.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия, предположительно, является блогер Бил, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

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