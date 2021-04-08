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«Готовят к серии серьезных операций»: муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о ее состоянии после комы
Фото: Youtube / Edward Bil

«Готовят к серии серьезных операций»: муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о ее состоянии после комы

Рафаэль Залян

Происшествия

Мария Артемова, которая пострадала в аварии с участием блогера Эдварда Била, постепенно идет на поправку. Об этом сообщил ее супруг Константин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Ее сегодня (в четверг, 8 апреля — прим. «ВМ») перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Врачи говорят, что ее состояние улучшается. Но при этом ее готовят к серии серьезных операций, которые будут длиться в течение нескольких месяцев, — рассказал он.

Период лечения, по словам мужчины, продлится не меньше полугода.

— Нам сказали, чтобы мы крепились, набрались терпения, потому что вряд ли удастся ее выписать быстро, — добавил Константин.

Собеседник «ВМ» также отметил, что после лечения Мария будет еще долго восстанавливаться, поскольку травмы, полученные во время ДТП, очень серьезные.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия, предположительно, является блогер Бил, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

В среду, 7 апреля, Билу предъявили обвинение по делу о ДТП. Ему назначат психиатрическую экспертизу.

Ранее по теме: Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Билом рассказал о полученных девушкой травмах

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