Режиссер Найшуллер объяснил, почему русские актеры в Голливуде играют злодеев

Фото: Игра Престолов, 2011 год

Режиссер Илья Найшуллер объяснил, почему русские актеры в Голливуде часто играют злодеев. Например, Светлана Ходченкова сыграла роль Гадюки в голливудском фильме «Росомаха: Бессмертный», Юрий Колокольников стал предводителем клана одичалых в «Игре престолов», а в роли главного злодея в фильме «Никто» выступил Алексей Серебряков. На роль его пригласил Найшуллер.

— Это классно, что Ходченкова играла злодейку. Есть проекты, есть меньше десяти артистов, которые реально что-то значат: Скала Дуэйн Джонсон, Том Круз… Список малюсенький актеров, которые практически гарантируют кассовые сборы. Студия не будет смотреть на неизвестного российского артиста и говорить «давайте мы придумаем для него роль». Так не работает мир. Это может сделать режиссер, — считает Найшуллер.

На вопрос о том, почему именно русские артисты играют злодеев, режиссер заявил, что «холодная война оставила свой след».

— Для многих американцев русские остались великой угрозой. Сейчас приземлятся и захватят. Как китайцы делают фильмы, где американцы злодеи, — считает собеседник.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Кинокритик объяснил, почему фильм Найшуллера не может быть российским