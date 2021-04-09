Большинство волонтеров на чемпионате Европы UEFA 2020 составили женщины

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Почти 11 тысяч заявок от добровольцев приняли специалисты Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA 2020. Из этого числа были отобраны 1,5 тысячи человек, 89 процентов из которых составляют женщины. Большая часть из волонтеров имеет постоянное место работы, 13 процентов учатся, а три процента являются пенсионерами.

Всех кандидатов отбирали, учитывая несколько факторов, в числе которых были знание иностранного языка и личностные качества. По мнению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, для того чтобы Евро-2020 было проведено на высоком уровне, очень важна работа волонтеров. Именно эти люди будут помогать гостям Северной столицы, а также создавать атмосферу гостеприимства, отмечает «Невские новости».

Добровольцами стали граждане старше 16 лет, умеющими говорить на французском, английском, испанском и финском языках.

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