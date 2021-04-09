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Психолог объяснила, почему зависть опасна для здоровья
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, почему зависть опасна для здоровья

Мария Медокс

Здоровье

Психолог Екатерина Талакова рассказала, к каким последствиям может привести зависть, и посоветовала способы борьбы с ней. По ее словам, чувство зависти определяется тем, в каких отношениях с окружающим миром находится человек.

— В психологии чувство зависти определяется как негативное эмоциональное переживание, оказывающее деструктивное влияние на психику человека. К зависти могут привести такие факторы, как беспокойство и раздражение, гордыня и высокомерие, а также злость, — подчеркнула эксперт.

Талакова выразила уверенность в том, что люди по-разному испытывают зависть. Некоторые ошибочно называют мимолетные порывы «белой завистью», однако даже малейшее проявление этого чувства — первый признак того, что пора пересмотреть свои жизненные принципы и приоритеты.

Чувство зависти зарождается при сравнении себя с другими людьми. Однако сравнение может быть не только нейтральным, но и объективным. А зависть проявляется в тот момент, когда человек начинает думать, что кто-то лучше него.

— Такие мысли возникают, когда человек считает себя лучше остальных, не допускает наличия каких-либо преимуществ у других людей, — рассказала Талакова «Аргументам и фактам».

Зависть принято скрывать, так как со стороны это выглядит некрасиво. Но главная опасность заключается в том, что, завидуя другим, человек останавливает свою собственную жизнь. По словам Талаковой, во время слежки за чужими успехами силы уходят, а дела остаются без внимания и откладываются в долгий ящик.

— Самооценка формируется в результате сравнивания себя с другими. Достоинство же — неотъемлемая часть нашей натуры. Его невозможно утратить с материальными благами, здоровьем и течением лет. Достоинство — это красота и сила человеческой души, — пояснила психолог.

А если не получается подавить зависть, эксперт рекомендовала просто принять этот факт и постараться себя контролировать.

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