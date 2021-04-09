Столичные дороги помоют с шампунем после зимнего сезона

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дороги во второй раз после зимы помоют в Москве 10 апреля. Об этом сообщает Телеграм-канал Городского хозяйства Москвы.

— Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что промывка помогает удалить на дорогах пятна и загрязнения, которые не смываются водой. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия.

Работы проводятся в два этапа. Сначала дороги и ближайшие прилегающие к ним территории обработают шампунем, а затем промоют обычной водой. В местах, где работа техники будет невозможна, промывка производится вручную.

Отмечается, что моющее средство безопасно, оно не содержит вредных для организма кислот и разлагается в почве.

Ранее эксперты назвали несколько способов, которые помогут спасти машину от реагентов.

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